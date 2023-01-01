Биография

Ли Толанд Кригер – актер, режиссер, продюсер, монтажер и сценарист американского кино. Большинство зрителей знают его благодаря таким ярким проектам, как «Век Адалин», «Ривердейл», «Убийственный класс», «Злобный тип» и др. Кригер родился в 1983 году в Лос-Анджелесе. Миром кинематографии увлекся в возрасте 13 лет, после того как продюсер Стив Перри, живущий по соседству, пригласил его на постановку фильма «Приказано уничтожить». В школьные годы Кригер учился у него мастерству актерской игры и искусству постановки кинофильмов. После школы он поступил в Школу кино и телевидения в Университете Южной Калифорнии. Свое восхождение по карьерной лестнице в мире кинематографа режиссер и продюсер Ли Толанд Кригер начинает в 2004 году. Он основал собственную продюсерскую компанию. Первый проект – «Декабрь заканчивается». Три года спустя состоялась премьера очередной кинокартины под названием «Злобный тип». В числе значимых проектов следует также назвать «Век Адалин», работа над которым началась в 2014 году. Премьера кинокартины состоялась в 2015 году. Фильмы Ли Толанда Кригера не ограничиваются одним жанровым направлением. Среди его работ есть как драмы, так и комедии, фантастические картины и психологические триллеры.