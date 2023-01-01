Биография

Блейк Лайвли — американская актриса и фотомодель. Родилась с Тарзане, Калифорния, США, 25 августа 1987 года. Блейк росла в многодетной семье. Ее родители, южные баптисты, были довольно прогрессивны в подходе к воспитанию, поэтому вместо того, чтобы оставлять дочь дома с няней, брали ее с собой на занятия по актерскому мастерству. Таким образом Лайвли прониклась искусством сцены и позже сама стала актрисой. Ее первой ролью стала Зубная фея в фильме «Песочный человек» 1998 года. Наиболее известной Лайвли стала благодаря роли в сериале «Сплетница». За карьеру неоднократно номинировалась и получала награды как актриса фильма ужасов, актриса второго плана и драматическая актриса. Блейк Лайвли также играла в фильмах «Светская жизнь», «Простая просьба», «Вижу лишь тебя» и многих других.