8.22018, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot
Драма, Комедия111 мин18+
Не волнуйся, он далеко не уйдет (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Джон не умел вовремя останавливаться, когда дело касалось быстрой езды, красивых женщин и опасных шуток. Прихватив случайного приятеля на вечеринке, он садится в машину и чудом остаётся в живых. С этого момента начинается горькая и вдохновляющая, правдивая и трогательная история человека, который потерял все, и вынужден двигаться дальше, чтобы обрести себя как одного из самых талантливых художников-карикатуристов Америки.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Гас
Ван Сент
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актёр
Джона
Хилл
- Актриса
Руни
Мара
- Актёр
Джек
Блэк
- ТГАктёр
Тони
Гринхэнд
- БДАктриса
Бет
Дитто
- МВАктёр
Марк
Веббер
- РААктёр
Ронни
Адриан
- КГАктриса
Ким
Гордон
- УКАктёр
Удо
Кир
- КБАктриса
Кэрри
Браунштейн
- ССАктёр
Санни
Сулджик
- ККАктёр
Кри
Кава
- НГАктёр
Нолан
Гросс
- Актёр
Эмилио
Ривера
- РРАктриса
Ребекка
Риттенхаус
- ЭЛАктриса
Энн
Лэйн
- ДДАктриса
Джессика
Джейд Андрес
- ТМАктёр
Ториан
Миллер
- РФАктриса
Ребекка
Филд
- ОХАктёр
Оливия
Хэмилтон
- ПРАктёр
Питер
Райдер
- АВАктриса
Александра
В.Б. Малик
- КДАктёр
Кайл
Данниган
- СМАктриса
Сантина
Муха
- ДГАктриса
Даниэлла
Гарсиа-Лоридо
- КТАктёр
Кристофер
Торнтон
- ЭМАктёр
Эдгар
Момплезир
- МБАктёр
Мэтт
Беннетт
- ДБАктёр
Джозеф
Бакен
- РПАктёр
Рон
Перкинс
- ХМАктриса
Хизер
Матараццо
- МЧАктёр
Майкл
Чоу
- РМАктёр
Райан
Михарри
- КФАктриса
Кэти
Филдинг
- РДАктёр
Ронни
Дж. Кларк
- ДААктёр
Джонатан
Айсли
- БСАктриса
Бетси
Содаро
- ДДАктёр
Джедедайя
Джонс
- ЛУАктёр
Лу
Уилсон
- ДБАктёр
Джон
Балма
- АМАктриса
Айден
Майэри
- НРАктёр
Николас
Рутерфорд
- РЮАктёр
Рами
Юссеф
- РРАктёр
Робби
Расмуссен
- Сценарист
Гас
Ван Сент
- ЧАПродюсер
Чарльз
Антониоз
- Продюсер
Стив
Голин
- Монтажёр
Гас
Ван Сент
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман