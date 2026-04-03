Не волнуйся, он далеко не уйдет
Wink
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Не волнуйся, он далеко не уйдет
8.22018, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot
Драма, Комедия111 мин18+

Не волнуйся, он далеко не уйдет (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Джон не умел вовремя останавливаться, когда дело касалось быстрой езды, красивых женщин и опасных шуток. Прихватив случайного приятеля на вечеринке, он садится в машину и чудом остаётся в живых. С этого момента начинается горькая и вдохновляющая, правдивая и трогательная история человека, который потерял все, и вынужден двигаться дальше, чтобы обрести себя как одного из самых талантливых художников-карикатуристов Америки.

Страна
США, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Биография
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не волнуйся, он далеко не уйдет»