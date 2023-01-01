Биография

Хоакин Феникс — американский актер, продюсер и сценарист. Лауреат премии «Оскар» за роль в фильме «Джокер». Родился в Пуэрто-Рико 28 октября 1974 года. Хоакин вырос в семье сектантов, которая вела кочевой образ жизни. Его мать устроилась на NBC в кастинговый отдел, и с этого момента юноша стал активным участникам съемок рекламных роликов и сериалов. В 2010 году Феникс написал сценарий для псевдодокументального фильма «Я все еще здесь», в котором сыграл самого себя. Первая заметная роль Хоакина Феникса была в драме «Семь невест для семи братьев». Партнером по съемочной площадке стал его старший брат Ривер Феникс. Хоакин снялся в таких картинах, как «За что стоит умереть», «Форс-мажор», «Гладиатор», «Любовники», «Роковая страсть», «Джокер», «Братья Систерс» и другие. Неоднократно актер был удостоен премии «Золотой Глобус» и не раз номинировался на другие награды в сфере искусства.