Конец медицины (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

О связи между тем, как человечество обращается с животными и возникновением эпидемий опасных вирусов и бактерий. Эксперты рассказывают о том, что из себя представляет современное животноводство, какие плюсы и ми�нусы для общества оно приносит, а также какие фундаментальные изменения необходимы не только в этой отрасли, но и в нашем питании и медицинском контроле, чтобы событий, подобных эпидемии коронавируса, не случалось.



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