8.02022, The End of Medicine
Документальные67 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Конец медицины (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
О связи между тем, как человечество обращается с животными и возникновением эпидемий опасных вирусов и бактерий. Эксперты рассказывают о том, что из себя представляет современное животноводство, какие плюсы и ми�нусы для общества оно приносит, а также какие фундаментальные изменения необходимы не только в этой отрасли, но и в нашем питании и медицинском контроле, чтобы событий, подобных эпидемии коронавируса, не случалось.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.3 IMDb