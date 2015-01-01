Иррациональный человек
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Иррациональный человек

Иррациональный человек (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.02015, Irrational Man
Драмы, Мелодрамы90 мин18+

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Сюжет

Профессор философии Эйб Лукас опустошен: он не видит в своей жизни ни радости, ни смысла.

На лето Эйб приезжает преподавать в небольшой колледж, где у него завязываются отношения с двумя очень разными женщинами. Рита, его новая коллега, воображает, что именно он вызволит её из несчастливого брака. А Джилл, его лучшая студентка, становится ему ближайшим другом. Но девушку неодолимо притягивают мятущаяся творческая натура Эйба и его загадочное прошлое, и она все больше отдаляется от своего бойфренда Роя.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Криминал, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иррациональный человек»

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