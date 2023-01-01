Биография

Паркер Поузи — американская актриса. Родилась в Балтиморе, штат Мэриленд, 8 ноября 1968 года. Отец Паркер был владельцем автосалона, а мать — шеф-поваром. Девушка училась в Университете Нью-Йорка в Перчезе, где изучала искусство драмы. Дебютом Паркер Поузи в полнометражном кино стал фильм о подростках «Под кайфом и в смятении». Картина получила положительные отзывы критиков и стала культовой классикой. Как, впрочем, и многие ленты, в которых впоследствии снималась Поузи. В 90-х ее прозвали «Королевой инди-кино», потому что она часто принимала участие в независимых и малобюджетных фильмах. Среди них — «Тусовщица», «Поколение DOOM», «Дневные путешественники», «Генри Фул», «Дом, где говорят "да"». Свою приверженность независимым фильмам Поузи сохранила даже тогда, когда ее пригласили в блокбастеры «Блейд: Троица» и «Возвращение Супермена». В это же время на экраны вышли скромные по бюджету драмы «Колумбус» и «Персональное ускорение» с ее участием. Также Поузи работает и в сериалах: на ее счету роли в успешных телевизионных проектах «Истории ходячих мертвецов», «Мистер и миссис Смит», «Меломанка» и других.