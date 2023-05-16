Молодой вдовец Бруно теряет главное напоминание о любимой жене – дом у берегу моря, который они построили вместе. Когда родственники покойной выселяют Бруно на улицу, он решает любой ценой отвоевать дом. Познакомившись с новым арендатором Мэри, бывший хозяин представляется простым разнорабочим и начинает рискованную «многоходовку», которая перевернет его взгляды и его судьбу.

