Где-то там (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой вдовец Бруно теряет главное напоминание о любимой жене – дом у берегу моря, который они построили вместе. Когда родственники покойной выселяют Бруно на улицу, он решает любой ценой отвоевать дом. Познакомившись с новым арендатором Мэри, бывший хозяин представляется простым разнорабочим и начинает рискованную «многоходовку», которая перевернет его взгляды и его судьбу.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭХРежиссёр
Эрнан
Хименес
- АЯАктёр
Аден
Янг
- Актриса
Паркер
Поузи
- Актёр
Кен
Жонг
- ББАктёр
Бо
Бриджес
- Актриса
Джеки
Уивер
- СХАктёр
Скотт
Хайлендс
- СХАктриса
Сьюзэн
Хоган
- РААктёр
Рэй
Абруццо
- КМАктриса
Кэтлин
Манро
- ЭХСценарист
Эрнан
Хименес
- ДТПродюсер
Дж.
Тодд Харрис
- ААПродюсер
Аарон
Ау
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЭХМонтажёр
Эрнан
Хименес
- ГБОператор
Глауко
Бермудес