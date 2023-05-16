Где-то там
Wink
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Где-то там
7.62018, Elsewhere
Драма, Комедия94 мин18+

Где-то там (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Молодой вдовец Бруно теряет главное напоминание о любимой жене – дом у берегу моря, который они построили вместе. Когда родственники покойной выселяют Бруно на улицу, он решает любой ценой отвоевать дом. Познакомившись с новым арендатором Мэри, бывший хозяин представляется простым разнорабочим и начинает рискованную «многоходовку», которая перевернет его взгляды и его судьбу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Где-то там»