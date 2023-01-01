Биография

Кен Жонг — американский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Родился в Детройте 13 июля 1969 года. В детстве он любил квизы, играл на скрипке и заседал в студенческом совете. После школы решил посвятить себя медицине. Он получил степень доктора в школе медицины Университета Северной Каролины. Закончил ординатуру по внутренним болезням в медцентре Окснер в Новом Орлеане. Параллельно Кен Жонг занимался стендапом. В какой-то момент сцена увлекла его так сильно, что доктор отказался от практики в пользу карьеры киноактера. Широкую популярность ему принесла роль в серии фильмов «Мальчишник в Вегасе». Среди других проектов с участием Кен Жонга: «Новый Орлеан», «Умерь свой энтузиазм», «Щит», «Два с половиной человека», «Красавцы», «Юристы Бостона», «Офис», «Хор», «Сообщество», «Мстители: Финал», «День курка», «Постановка» и «Вечеринка». Он также стал автором сценария и исполнительным продюсером комедийного сериала «Доктор Кен», в котором к тому же сыграл главную роль.