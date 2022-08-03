Пончары. Глобальное закругление (фильм, 2020) смотреть онлайн

Пончары. Глобальное закругление
Пончары. Глобальное закругление
9.12020, Extinct
Мультфильм, Комедия80 мин6+

Милые и пушистые пончары путешествуют во времени, чтобы предотвратить вымирание своего вида — веселый мультфильм от ветеранов сериала «Симпсоны». В 1835 году Чарльз Дарвин собирается посетить ежегодный Фестиваль цветов, который проводят на островах Галапагос пончары — невероятно милый народец, похожий на пушистые пончики. Среди них — Оп и Эд, сестра и брат, которые регулярно влипают в неприятности. Вот и сейчас они чуть не срывают фестиваль, за что их временно изгоняют из племени. Пытаясь восстановить свое доброе имя, Оп и Эд случайно переносятся в будущее, где узнают, что вскоре после их изгнания все пончары вымерли. Спасти их соплеменников может профессор Чун, вот только он потерялся где-то в другом измерении в результате своих экспериментов со временем. Вместе с псом профессора Оп и Эд отправляются на его поиски, где им предстоит встретить другие исчезнувшие виды и поменять ход истории.

Страна
Канада, Китай, США
Жанр
Комедия, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

