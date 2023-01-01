Биография

Бенедикт Вонг — английский актер, сценарист и продюсер. В 2022 году был номинирован на премию «Сатурн». Родился в Манчестере 3 июля 1970 года. Родители Бенедикта — выходцы из Гонконга, переехавшие сначала в Ирландию, а затем в Англию. Мальчик закончил колледж в Солфорде, где два года обучался актерскому мастерству. До того как устроиться на работу в театр, Бенедикт продавал билеты в кино. Первая постановка с участием Вонга была по сценарию его двоюродного брата и передавалась по радио. Одновременно начинающий актер исполнял эпизодические роли в кинофильмах. Со временем Бенедикт получал все более интересные предложения и на съемочных площадках пересекался с такими звездами, как Одри Тоту, Шарлиз Терон, Майкл Фассбендер. Важной вехой кинокарьеры Вонга стало участие в фильмах по киновселенной Marvel. Вонг — большой поклонник комиксов с детства и по иронии судьбы сыграл чародея Вонга. Бенедикт Вонг был задействован в 84 картинах. Это сериалы «Метод Крекера», «Арабские приключения», «Призраки», «Грязные прелести», «Пятнадцатиэтажка», «Абсурдное природоведение», «Большая игра», «Компьютерщики», «Шоу Питера Серафиновича», «Тайные связи», «Главарь», «Черное зеркало», «Не те парни», «Марко Поло», «Электрические сны Филипа К. Дика», «Академия смерти», «Чем мы заняты в тени», «Задача трех тел». Актер сыграл в таких фильмах, как «Эпилог», «Шпионские игры», «Пекло», «Ларго Винч: Начало», «Луна 2112», «Леди, «Прометей», «Марсианин», «Доктор Стрэндж», «2036: Возрождение Nexus», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Человек-паук: Нет пути домой», «Шан-Чи и легенда десяти колец». Кроме съемок в кино, актер участвует в озвучивании мультфильмов, пробует себя в написании сценариев и продюсировании. Вонг озвучил персонажей мультфильмов «Темный кристалл: Эпоха сопротивления», «Леди и Бродяга», «Пончары: Глобальное закругление», «Райя и последний дракон», «Как слониха упала с неба».