История Дэвида Копперфилда (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

История Дэвида Копперфилда началась в кипящем от событий Лондоне, где перемешались большие деньги, модные районы и предприниматели всех мастей. Пройдя путь от неприкаянного ребенка до известного писателя, он всего добивался сам и был готов на безумство ради любви. Копперфилд – это живой сим�вол эпохи, в которую хочется возвращаться вновь и вновь.



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