История Дэвида Копперфилда (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.32019, The Personal History of David Copperfield
Драмы, Комедии114 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
История Дэвида Копперфилда началась в кипящем от событий Лондоне, где перемешались большие деньги, модные районы и предприниматели всех мастей. Пройдя путь от неприкаянного ребенка до известного писателя, он всего добивался сам и был готов на безумство ради любви. Копперфилд – это живой сим�вол эпохи, в которую хочется возвращаться вновь и вновь.
История Дэвида Копперфилда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- АИРежиссёр
Армандо
Ианнуччи
- Актёр
Дев
Патель
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- Актёр
Хью
Лори
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Бен
Уишоу
- Актёр
Бенедикт
Вонг
- ГКАктриса
Гвендолин
Кристи
- Актриса
Морвет
Кларк
- НААктриса
Никки
Амука-Бёрд
- Актриса
Брона
Галлахер
- АИСценарист
Армандо
Ианнуччи
- СБСценарист
Саймон
Блэкуэлл
- ЧДСценарист
Чарльз
Диккенс
- АИПродюсер
Армандо
Ианнуччи
- КЛПродюсер
Кевин
Лоудер
- Продюсер
Глен
Баснер
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- Актёр дубляжа
Филипп
Бледный
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ВСАктёр дубляжа
Владимир
Скворцов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Григорий
Калинин
- НДХудожник
Ник
Дент
- ТГХудожник
Томас
Гудвин
- РУХудожник
Роберт
Уорли
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- ПЛМонтажёр
Питер
Ламберт
- ЗНОператор
Зак
Николсон
- КУКомпозитор
Кристофер
Уиллис