История Дэвида Копперфилда
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История Дэвида Копперфилда

История Дэвида Копперфилда (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.32019, The Personal History of David Copperfield
Драмы, Комедии114 мин12+
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Сюжет

История Дэвида Копперфилда началась в кипящем от событий Лондоне, где перемешались большие деньги, модные районы и предприниматели всех мастей. Пройдя путь от неприкаянного ребенка до известного писателя, он всего добивался сам и был готов на безумство ради любви. Копперфилд – это живой символ эпохи, в которую хочется возвращаться вновь и вновь.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История Дэвида Копперфилда»

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