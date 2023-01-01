Биография

Хью Лори – популярный английский режиссер, актер, комик. Известен и как профессиональный пианист, певец и писатель. Лауреат литературной премии «Золотой Глобус». Детство Хью связано с г. Оксфордом, в котором он родился. Учился в частной начальной школе, после чего закончил престижное учебное заведение в Итоне. Активно занимался спортом и даже представлял Великобританию на чемпионате мира по гребле. Получив травму, Лори записывается в театральную студию и принимает участие в любительских спектаклях. Благодаря трансляции постановок по телевидению Хью получает мгновенную популярность. Первые роли Хью Лори были связаны с комическими сериалами. Несколько лет подряд еженедельно выпускался телесериал «Дживс и Вустер», где он играл основную роль. Наибольшую популярность актеру Хью Лори принесли комедийные сериалы «Черная Гадюка» и роль неординарного доктора в телесериале «Доктор Хаус». После этой работы у актера начался новый виток в карьере и пришла настоящая слава: он удостоился двух «Золотых Глобусов» в 2006 и 2007 годах. Далее пробовался в картине «Человек в железной маске». Сейчас актер больше пробует себя в драматических ролях, озвучивает персонажей в мультфильмах.