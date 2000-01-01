Все возможно, детка! (фильм, 2000) смотреть онлайн

Сэм и Люси кажутся идеальной супружеской парой. Они молоды, красивы, удачливы и влюблены друг в друга. Однажды решив, что пришло время для увеличения их семейства, они начинают с энтузиазмом выполнять аккуратно спланированный и невероятно насыщенный график по занятиям... сами понимаете, чем.



Однако, несмотря на все изощренные попытки завести ребенка, им никак не удается достичь желаемого результата. Супругам придется пережить немало комичных, а порой и драматичных ситуаций, рискуя своим благополучным браком, чтобы понять, насколько прочны их чувства друг к другу.



