Все возможно, детка! (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Maybe Baby
Мелодрама, Комедия89 мин16+
О фильме

Сэм и Люси кажутся идеальной супружеской парой. Они молоды, красивы, удачливы и влюблены друг в друга. Однажды решив, что пришло время для увеличения их семейства, они начинают с энтузиазмом выполнять аккуратно спланированный и невероятно насыщенный график по занятиям... сами понимаете, чем.

Однако, несмотря на все изощренные попытки завести ребенка, им никак не удается достичь желаемого результата. Супругам придется пережить немало комичных, а порой и драматичных ситуаций, рискуя своим благополучным браком, чтобы понять, насколько прочны их чувства друг к другу.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

