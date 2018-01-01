Биография

Джеймс Пьюрфой — британский актер театра, кино и телевидения. В 2004 году награжден премией за лучшую мужскую роль. Родился в городе Тонтон, Великобритания, 3 июня 1964 года. Родители мальчика развелись, когда ему было два года. Детство и школьный период прошли в деревне Дорсет. Там Джеймс учился в частной средней школе. В 16 лет он пошел работать, сначала в местный госпиталь, затем на свиноферму. Переехав жить в округ Суррей к отцу, юноша познакомился с преподавателем актерского мастерства, который вдохновил его заняться театром. Решив стать актером, Джеймс выбрал Центральную школу речи и драмы, чтобы получить необходимое образование. В свободное от учебы время он разносил газеты. После окончания школы в 1988 году был принят в труппу Королевского Шекспировского Театра, где после ряда второстепенных ему стали доверять главные роли в постановках «Король Лир», «Макбет», «Буря». В 1991 он сыграл Лаэрта в «Гамлете». В дальнейшем Джеймс Пьюрфой решил добиться славы и в мире кино. В 1995 году он дебютировал в криминальной драме «Последнее лето любви», но роль второго плана не принесла ему широкую известность. В 1988-м он сыграл бисексуала в картине «Спальни и прихожие», через год — алкоголика в фильме «Мэнсфилд парк», затем дамского угодника в ленте «Женские сплетни». В 2005-м Джеймс появился на экранах в образе Марка Антония в ставшем популярном сериале «Рим». После выхода картины актера стали часто приглашать на главные роли в исторических фильмах. В общей сложности кинематографическая биография актера насчитывает 92 работы в кино. Среди самых известных — «Бриллианты», «Железный рыцарь, «Несправедливость», «Последователи», «Злая кровь», «Хэп и Леонард». В качестве исполнительного продюсера Джеймс Пьюрфой выступил в драме «Fisherman's Friends: One and All», где одновременно сыграл главного персонажа.