Рим (сериал, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Масштабный проект HBO, BBC и Rai 2 о политических интригах в Римской империи.



52 год до нашей эры. Завершается восьмилетняя война с Галлией, и победитель Цезарь собирается наконец вернуться в Рим. Сенат, за годы отсутствия императора прочно укрепившийся во власти в городе, обеспокоен, что хрупкое благополучие его членов будет нарушено. Патриции решают использовать свое влияние на друга Цезаря Помпея, чтобы помешать триумфатору отнять у них бразды правления. Тем временем Цезарь и его армия, подгоняемые недобрыми новостями, стремительно приближаются к Риму. Пока племянница Цезаря Азия и народ империи с нетерпением ждут приезда истинного правителя, во властвующих кругах плетется заговор, который изменит будущее страны. Кто одержит победу в битве за власть над великой державой?



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