Рим (сериал, 2005) смотреть онлайн
- 18+48 мин
Рим
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Рим
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Рим
Сезон 1 Серия 3
- 18+53 мин
Рим
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Рим
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Рим
Сезон 1 Серия 6
- 18+54 мин
Рим
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Рим
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Рим
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Рим
Сезон 1 Серия 10
- 18+47 мин
Рим
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Рим
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Масштабный проект HBO, BBC и Rai 2 о политических интригах в Римской империи.
52 год до нашей эры. Завершается восьмилетняя война с Галлией, и победитель Цезарь собирается наконец вернуться в Рим. Сенат, за годы отсутствия императора прочно укрепившийся во власти в городе, обеспокоен, что хрупкое благополучие его членов будет нарушено. Патриции решают использовать свое влияние на друга Цезаря Помпея, чтобы помешать триумфатору отнять у них бразды правления. Тем временем Цезарь и его армия, подгоняемые недобрыми новостями, стремительно приближаются к Риму. Пока племянница Цезаря Азия и народ империи с нетерпением ждут приезда истинного правителя, во властвующих кругах плетется заговор, который изменит будущее страны. Кто одержит победу в битве за власть над великой державой?
Оставайтесь на Wink и наслаждайтесь исторической драмой «Рим» — сериал смотреть онлайн в хорошем качестве и без рекламы можно на нашем видеосервисе. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Рим смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы, Мелодрамы, Зарубежные
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Режиссёр
Микаэл
Саломон
- Режиссёр
Аллен
Култер
- АПРежиссёр
Алан
Пол
- Актёр
Кевин
МакКидд
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ПУАктриса
Полли
Уокер
- ККАктриса
Керри
Кондон
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- ТМАктёр
Тобайас
Мензис
- ИВАктриса
Индира
Варма
- Актёр
Киран
Хайндс
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- БХСценарист
Бруно
Хеллер
- УДСценарист
Уильям
Дж. МакДональд
- ДМСценарист
Джон
Милиус
- СБСценарист
Скотт
Бак
- БХПродюсер
Бруно
Хеллер
- ТЛПродюсер
Тодд
Лондон
- ДБХудожник
Джозеф
Беннетт
- ЭПХудожник
Энтони
Прэтт
- ГФМонтажёр
Гленн
Фарр
- ДСМонтажёр
Дэвид
Сигел
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- МПОператор
Марко
Понтекорво
- АСОператор
Алик
Сахаров
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил