Рим (сериал, 2007) сезон 2 смотреть онлайн

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Продолжение исторического боевика от создателей хитов «Секс в большом городе» и «Братья по оружию». Не терпится узнать, что ждет римлян после убийства Цезаря? Оформите подписку Amediateka на Wink, чтобы смотреть сериал «Рим» — 2 сезон онлайн в хорошем качестве доступен на нашем видеосервисе!



Во втором сезоне Рим погружается в хаос. После смерти Цезаря две ведущие фигуры Римской империи, Октавиан Август и Марк Антоний, вступают в борьбу за власть. Между тем Ворен и Пулло сталкиваются с личными трагедиями и новыми испытаниями на поле боя и в политических интригах. В центре событий оказываются два простых римских воина: именно их дружба и судьбы становятся зеркалом, отражающим величие и трагедию Древнего Рима.



Если хотите снова окунуться в мир древнего Рима и узнать, как сложились судьбы Луция Ворена и Тита Пулло, то включайте историческую драму «Рим»: сериал, 2 сезон которого доступен по подписке Amediateka, уже ждет вас на нашем портале Wink!



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