Рим (сериал, 2007) сезон 2 смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение исторического боевика от создателей хитов «Секс в большом городе» и «Братья по оружию». Не терпится узнать, что ждет римлян после убийства Цезаря? Оформите подписку Amediateka на Wink, чтобы смотреть сериал «Рим» — 2 сезон онлайн в хорошем качестве доступен на нашем видеосервисе!
Во втором сезоне Рим погружается в хаос. После смерти Цезаря две ведущие фигуры Римской империи, Октавиан Август и Марк Антоний, вступают в борьбу за власть. Между тем Ворен и Пулло сталкиваются с личными трагедиями и новыми испытаниями на поле боя и в политических интригах. В центре событий оказываются два простых римских воина: именно их дружба и судьбы становятся зеркалом, отражающим величие и трагедию Древнего Рима.
Если хотите снова окунуться в мир древнего Рима и узнать, как сложились судьбы Луция Ворена и Тита Пулло, то включайте историческую драму «Рим»: сериал, 2 сезон которого доступен по подписке Amediateka, уже ждет вас на нашем портале Wink!
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Режиссёр
Микаэл
Саломон
- Режиссёр
Аллен
Култер
- АПРежиссёр
Алан
Пол
- Актёр
Кевин
МакКидд
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ПУАктриса
Полли
Уокер
- ККАктриса
Керри
Кондон
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- ТМАктёр
Тобайас
Мензис
- ИВАктриса
Индира
Варма
- Актёр
Киран
Хайндс
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- БХСценарист
Бруно
Хеллер
- УДСценарист
Уильям
Дж. МакДональд
- ДМСценарист
Джон
Милиус
- СБСценарист
Скотт
Бак
- БХПродюсер
Бруно
Хеллер
- ТЛПродюсер
Тодд
Лондон
- ДБХудожник
Джозеф
Беннетт
- ЭПХудожник
Энтони
Прэтт
- ГФМонтажёр
Гленн
Фарр
- ДСМонтажёр
Дэвид
Сигел
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- МПОператор
Марко
Понтекорво
- АСОператор
Алик
Сахаров
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил