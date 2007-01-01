Рим. Сезон 2. Серия 1
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Рим
2-й сезон
1-я серия

Рим (сериал, 2007) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.12007, Rome 2
Драмы, Зарубежные18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Гай Юлий Цезарь после смерти оставляет завещание. В нем он указывает на то, что единственным своим сыном, он признает только Октавиана. Таким образом, император назначил наследника, который будет править Римом. Это было воспринято всеми по-разному.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рим»

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