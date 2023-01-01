Рим (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+48 мин
Рим
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Рим
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Рим
Сезон 1 Серия 3
- 18+53 мин
Рим
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Рим
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Рим
Сезон 1 Серия 6
- 18+54 мин
Рим
Сезон 1 Серия 7
- 18+51 мин
Рим
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Рим
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Рим
Сезон 1 Серия 10
- 18+47 мин
Рим
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Рим
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Откройте врата в древний мир, где вас ждут темные тайны великого Рима. Звезда фильмов «Ирландец» и «Книга Илая» Рэй Стивенсон в роли воина римского легиона. Включайте сериал «Рим» — 1 сезон смотреть онлайн можно по подписке Amediateka на нашем портале Wink!
Первый сезон погружает зрителей в эпоху перехода древнего Рима от Республики к Империи. В центре сюжета — судьбы двух римских солдат, Луция Ворена и Тита Пулло, которые становятся свидетелями и невольными участниками гражданской войны Юлия Цезаря. Сериал раскрывает тайны влиятельных личностей и одновременно сосредотачивается на жизни и судьбах обычных людей. Ворен и Пулло наблюдают важнейшие события, формирующие историю Рима, включая восстание Цезаря, политические интриги и личные драмы.
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Информация
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Режиссёр
Микаэл
Саломон
- Режиссёр
Аллен
Култер
- АПРежиссёр
Алан
Пол
- Актёр
Кевин
МакКидд
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ПУАктриса
Полли
Уокер
- ККАктриса
Керри
Кондон
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- ТМАктёр
Тобайас
Мензис
- ИВАктриса
Индира
Варма
- Актёр
Киран
Хайндс
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- БХСценарист
Бруно
Хеллер
- УДСценарист
Уильям
Дж. МакДональд
- ДМСценарист
Джон
Милиус
- СБСценарист
Скотт
Бак
- БХПродюсер
Бруно
Хеллер
- ТЛПродюсер
Тодд
Лондон
- ДБХудожник
Джозеф
Беннетт
- ЭПХудожник
Энтони
Прэтт
- ГФМонтажёр
Гленн
Фарр
- ДСМонтажёр
Дэвид
Сигел
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- МПОператор
Марко
Понтекорво
- АСОператор
Алик
Сахаров
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил