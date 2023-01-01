Рим (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Откройте врата в древний мир, где вас ждут темные тайны великого Рима. Звезда фильмов «Ирландец» и «Книга Илая» Рэй Стивенсон в роли воина римского легиона. Включайте сериал «Рим» — 1 сезон смотреть онлайн можно по подписке Amediateka на нашем портале Wink!



Первый сезон погружает зрителей в эпоху перехода древнего Рима от Республики к Империи. В центре сюжета — судьбы двух римских солдат, Луция Ворена и Тита Пулло, которые становятся свидетелями и невольными участниками гражданской войны Юлия Цезаря. Сериал раскрывает тайны влиятельных личностей и одновременно сосредотачивается на жизни и судьбах обычных людей. Ворен и Пулло наблюдают важнейшие события, формирующие историю Рима, включая восстание Цезаря, политические интриги и личные драмы.



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