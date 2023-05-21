Биография

Рэй Стивенсон — британский актер театра, кино и телевидения. Родился в Лисберне, Северная Ирландия, 25 мая 1964 года. Рэй Стивенсон вырос в семье, не связанной с искусством, и в юности не задумывался о карьере в кино. Его интересы в то время были связаны с рисованием, поэтому он поступил в художественную школу и впоследствии начал работать проектировщиком в архитектурной компании в Лондоне. Однако к 25 годам осознал, что истинное призвание — актерская профессия. Он поступил в театральную школу Bristol Old Vic и окончил ее в 29 лет. Стал выступать на театральных сценах и сниматься на телевидении, набирая опыт в различных постановках. Харизма и энергетика Рэя Стивенсона сделали его заметной фигурой в кино и на телевидении. Первое значительное появление состоялось в 1998 году в фильме «Теория полета», а уже в 2004 году он подтвердил свою репутацию, сыграв в историческом фильме «Король Артур». Настоящую известность ему принес образ легионера в популярном сериале «Рим». Далее последовали яркие роли антагонистов в картинах «Каратель: Территория войны», «Большая игра» и «G.I. Joe: Бросок кобры 2». Участие в киновселенной Marvel, где Стивенсон воплотил образ Вольстагга, принесло ему еще большую популярность и расположение поклонников по всему миру. В 2022 году актер получил высокие оценки за свою роль в индийском фильме «RRR: Рядом ревет революция». За свою карьеру также снялся во множестве других проектов и сериалов, демонстрируя широту своего актерского мастерства и разноплановость образов.