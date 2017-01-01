Атлантида (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Люди против амфибий: Рэй Стивенсон и Дэвид Оукс в экранизации испанского приключенческого романа Альберта Пиньоля «Холодная кожа».



Юный метеоролог Френд прибывает на богом забытый остров принять вахту для наблюдений. На месте оказывается, что его предшественник пропал, а единственный обитатель пустынной земли — сторож Грюнер. Френду не по себе, но делать нечего, ведь ему предстоит провести на острове целый год. Однако главный сюрприз еще впереди: все секреты раскрываются по ночам. Так Френд узнает, что они с Грюнером на острове не одни: их окружают скрытые под водой амфибии, атакующие чужаков. Смогут ли двое заброшенных судьбой мужчин выжить посреди царства океана и его опасных обитателей?



Приключенческий триллер о противостоянии природы и человека: смотреть триллер «Атлантида», фильм 2017 года, можно онлайн на платформе Wink.



Атлантида смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.