Атлантида (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Люди против амфибий: Рэй Стивенсон и Дэвид Оукс в экранизации испанского приключенческого романа Альберта Пиньоля «Холодная кожа».
Юный метеоролог Френд прибывает на богом забытый остров принять вахту для наблюдений. На месте оказывается, что его предшественник пропал, а единственный обитатель пустынной земли — сторож Грюнер. Френду не по себе, но делать нечего, ведь ему предстоит провести на острове целый год. Однако главный сюрприз еще впереди: все секреты раскрываются по ночам. Так Френд узнает, что они с Грюнером на острове не одни: их окружают скрытые под водой амфибии, атакующие чужаков. Смогут ли двое заброшенных судьбой мужчин выжить посреди царства океана и его опасных обитателей?
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Информация
СтранаИспания, Франция
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Триллеры
Рейтинг
- КЖРежиссёр
Ксавье
Жанс
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ДОАктёр
Дэвид
Оукс
- АГАктриса
Аура
Гарридо
- УИАктёр
Уинслоу
Иваки
- ДБАктёр
Джон
Бенфилд
- БТАктёр
Бен
Темпле
- ИГАктёр
Иван
Гонсалес
- АРАктёр
Алехандро
Род
- ЖБАктёр
Жюльен
Блашке
- ДМАктёр
Дамиан
Монтесдеока
- АССценарист
Альберт
Санчес Пиньоль
- МАПродюсер
Марк
Альбела
- ФБПродюсер
Фредерик
Бови
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ОСХудожник
Оскар
Семпере
- ТЭХудожница
Татьяна
Эрнандес
- ГдМонтажёр
Гильермо
де ла Каль
- ДАОператор
Даниэль
Араньо
- ВРКомпозитор
Виктор
Рейес