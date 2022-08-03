История о бывшем солдате, которому предстоит спасти многотысячный стадион зрителей, собравшихся на футбольном матче и взятых в заложники вооружeнными бандитами. Герою придeтся вспомнить своей военный опыт, чтобы обезвредить преступников и исполнить долг перед павшим товарищем, чья дочь также оказалась среди возможных жертв.

