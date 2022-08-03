Финальный счет (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
История о бывшем солдате, которому предстоит спасти многотысячный стадион зрителей, собравшихся на футбольном матче и взятых в заложники вооружeнными бандитами. Герою придeтся вспомнить своей военный опыт, чтобы обезвредить преступников и исполнить долг перед павшим товарищем, чья дочь также оказалась среди возможных жертв.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb
- СМРежиссёр
Скотт
Манн
- МФАктёр
Мартин
Форд
- Актёр
Гордон
Александр
- АДАктриса
Александра
Дину
- ППАктёр
Питер
Педреро
- НРАктёр
Ник
Роунтри
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Актёр
Дэйв
Батиста
- ЛПАктриса
Лара
Пик
- ЛГАктриса
Люси
Гаскелл
- Актёр
Пирс
Броснан
- КЛСценарист
Кит
Линч
- ДФСценарист
Джонатан
Фрэнк
- Продюсер
Дэйв
Батиста
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Глушковский
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- РХМонтажёр
Роберт
Холл
- ЭТОператор
Эмиль
Топузов
- ДЭКомпозитор
Джеймс
Эдвард Баркер