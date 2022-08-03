Финальный счет
Wink
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Финальный счет
8.62018, Final Score
Боевик, Приключения99 мин18+

Финальный счет (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

История о бывшем солдате, которому предстоит спасти многотысячный стадион зрителей, собравшихся на футбольном матче и взятых в заложники вооружeнными бандитами. Герою придeтся вспомнить своей военный опыт, чтобы обезвредить преступников и исполнить долг перед павшим товарищем, чья дочь также оказалась среди возможных жертв.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Финальный счет»