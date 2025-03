Биография

Гордон Александр — актер кино и телевидения. Родился в Эдинбурге. Еще в школьные годы начал проявлять сценический талант, играл в школьных постановках. Серьезно занимался боевыми искусствами, несколько лет прожил в Пекине. Там же снимался в китайских боевиках, оттачивая мастерство. Также ставил боевые сцены в популярном мюзикле We Will Rock You, основанном на песнях группы Queen. Фильмография Гордона Александра насчитывает более 30 работ. Его можно встретить в криминальном боевике «Курьер», сериалах «Банды Лондона», «Охотники за наживой». Также снялся в таких проектах, как «Финальный счет», «Криптон».