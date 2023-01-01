Биография

Кевин МакКидд — шотландский актер, режиссер. Родился в Элгине, Великобритания, 9 августа 1973 года. Профессия инженера привлекала Кевина МакКидда в детстве. Но, поучившись в Эдинбургском университете, он передумал быть техническим работником, захотел творчества и поступил в колледж королевы Маргарет изучать драматическое искусство. Впервые Кевин МакКидд появился на экранах в фильме «Маленькие личики». Значимой ролью в кино для актера стала работа в криминальной драме Дэнни Бойла «На игле», снятой по культовому роману Ирвина Уэлша, как и в драме «Кислотный дом», сценарий которой написал этот же писатель. Известность принесла роль политика Луция Ворена в сериале «Рим». Заметны его персонажи в исторической драме Ридли Скотта «Царство небесное», в фильме «Ганнибал: Восхождение» — приквеле триллера «Молчание ягнят»; в фантастическом сериале «Путешественник» — за нее актер номинирован на премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль на телевидении. За фильм «Шестнадцать лет похмелья» МакКидд номинирован на BAFTA Scotland Award за лучшую мужскую роль и на премию британского независимого кино. Снялся в нескольких костюмированных фильмах: «Заговор против короны», «Королева-девственница», «Анна Каренина». В 2008-м влился в каст сериала «Анатомия страсти» в роли травматолога Оуэна Ханта. Снялся в мелодрамах — «Друг невесты», «Всё закончится на нас».