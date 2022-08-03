Рим (сериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

В 52 году до н. э., Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию после восьмилетней войны и готовится возвращаться в Рим. В сенате лидеры партии патрициев убеждают старого друга Цезаря, Помпея Великого, что Цезарь стал угрозой для процветания Рима. Нарастает конфликт, который навсегда изменит историю…

