Рим. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Рим
1-й сезон
7-я серия
9.02005, Рим. Сезон 1. Серия 7
Драма, Мелодрама18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Рим (сериал, 2005) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В 52 году до н. э., Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию после восьмилетней войны и готовится возвращаться в Рим. В сенате лидеры партии патрициев убеждают старого друга Цезаря, Помпея Великого, что Цезарь стал угрозой для процветания Рима. Нарастает конфликт, который навсегда изменит историю…

Страна
США, Великобритания
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рим»