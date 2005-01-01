Рим. Сезон 1. Серия 2
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Рим (сериал, 2005) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.12005, Рим. Сезон 1. Серия 2
Драмы, Мелодрамы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

В 52 году до н. э., Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию после восьмилетней войны и готовится возвращаться в Рим. В сенате лидеры партии патрициев убеждают старого друга Цезаря, Помпея Великого, что Цезарь стал угрозой для процветания Рима. Нарастает конфликт, который навсегда изменит историю…

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Рим»

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