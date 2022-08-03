9.02005, Рим. Сезон 1. Серия 8
Драма, Боевик18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Рим (сериал, 2005) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
- 18+48 мин
Рим
Сезон 1 Серия 1
- 18+48 мин
Рим
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Рим
Сезон 1 Серия 3
- 18+53 мин
Рим
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Рим
Сезон 1 Серия 5
- 18+53 мин
Рим
Сезон 1 Серия 6
- 18+54 мин
Рим
Сезон 1 Серия 7
- 18+50 мин
Рим
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Рим
Сезон 1 Серия 9
- 18+51 мин
Рим
Сезон 1 Серия 10
- 18+47 мин
Рим
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Рим
Сезон 1 Серия 12
О сериале
В 52 году до н. э., Гай Юлий Цезарь завоевывает Галлию после восьмилетней войны и готовится возвращаться в Рим. В сенате лидеры партии патрициев убеждают старого друга Цезаря, Помпея Великого, что Цезарь стал угрозой для процветания Рима. Нарастает конфликт, который навсегда изменит историю…
СтранаСША, Великобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.7 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Режиссёр
Микаэл
Саломон
- Режиссёр
Аллен
Култер
- АПРежиссёр
Алан
Пол
- Актёр
Кевин
МакКидд
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ПУАктриса
Полли
Уокер
- ККАктриса
Керри
Кондон
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- ТМАктёр
Тобайас
Мензис
- ИВАктриса
Индира
Варма
- Актёр
Киран
Хайндс
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- БХСценарист
Бруно
Хеллер
- УДСценарист
Уильям
Дж. МакДональд
- ДМСценарист
Джон
Милиус
- СБСценарист
Скотт
Бак
- БХПродюсер
Бруно
Хеллер
- ТЛПродюсер
Тодд
Лондон
- ДБХудожник
Джозеф
Беннетт
- ЭПХудожник
Энтони
Прэтт
- ГФМонтажёр
Гленн
Фарр
- ДСМонтажёр
Дэвид
Сигел
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- МПОператор
Марко
Понтекорво
- АСОператор
Алик
Сахаров
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил