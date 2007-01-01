Рим (сериал, 2007) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Гай Юлий Цезарь после смерти оставляет завещание. В нем он указывает на то, что единственным своим сыном, он признает только Октавиана. Таким образом, император назначил наследника, который будет править Римом. Это было воспринято всеми по-разному.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Режиссёр
Микаэл
Саломон
- Режиссёр
Аллен
Култер
- АПРежиссёр
Алан
Пол
- Актёр
Кевин
МакКидд
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- ПУАктриса
Полли
Уокер
- ККАктриса
Керри
Кондон
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- ТМАктёр
Тобайас
Мензис
- ИВАктриса
Индира
Варма
- Актёр
Киран
Хайндс
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- БХСценарист
Бруно
Хеллер
- УДСценарист
Уильям
Дж. МакДональд
- ДМСценарист
Джон
Милиус
- СБСценарист
Скотт
Бак
- БХПродюсер
Бруно
Хеллер
- ТЛПродюсер
Тодд
Лондон
- ДБХудожник
Джозеф
Беннетт
- ЭПХудожник
Энтони
Прэтт
- ГФМонтажёр
Гленн
Фарр
- ДСМонтажёр
Дэвид
Сигел
- ФПМонтажёр
Фрэнсис
Паркер
- МПОператор
Марко
Понтекорво
- АСОператор
Алик
Сахаров
- ДБКомпозитор
Джефф
Бил