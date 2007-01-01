Рим. Сезон 2. Серия 5
Рим
2-й сезон
5-я серия
9.02007, Rome 2
Драма18+
Рим (сериал, 2007) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Гай Юлий Цезарь после смерти оставляет завещание. В нем он указывает на то, что единственным своим сыном, он признает только Октавиана. Таким образом, император назначил наследника, который будет править Римом. Это было воспринято всеми по-разному.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

