Рим (сериал, 2007) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Гай Юлий Цезарь после смерти оставляет завещание. В нем он указывает на то, что единственным своим сыном, он признает только Октавиана. Таким образом, император назначил наследника, который будет править Римом. Это было воспринято всеми по-разному.



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