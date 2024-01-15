Кольцо дракона
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Кольцо дракона

Кольцо дракона (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.42004, George and the Dragon
Комедия, Боевик89 мин12+

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О фильме

Два рыцаря - британец Джордж и мавр Тарик направляются в Европу после крестового похода. Джордж держит путь к королю Эдгару, где надеется найти теплый прием. Он приезжает в драматический момент - исчезла прекрасная принцесса. Вместе с ее высокомерным женихом Джордж отправляется на поиски. Он не догадывается, какие удивительные приключения ждут его.

Страна
Великобритания, США, Германия, Люксембург
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb