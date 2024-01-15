Кольцо дракона (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.42004, George and the Dragon
Комедия, Боевик89 мин12+
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О фильме
Два рыцаря - британец Джордж и мавр Тарик направляются в Европу после крестового похода. Джордж держит путь к королю Эдгару, где надеется найти теплый прием. Он приезжает в драматический момент - исчезла прекрасная принцесса. Вместе с ее высокомерным женихом Джордж отправляется на поиски. Он не догадывается, какие удивительные приключения ждут его.
СтранаВеликобритания, США, Германия, Люксембург
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- Актриса
Пайпер
Перабо
- Актёр
Патрик
Суэйзи
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- БТАктёр
Билл
Тричер
- ЖКАктёр
Жан-Пьер
Кастальди
- РВАктёр
Ролло
Викс
- ПФАктёр
Пол
Фримен
- ШЮАктёр
Штефан
Юргенс
- ШВАктёр
Штефан
Вейнерт
- МБСценарист
Майкл
Буркс
- РШПродюсер
Ромейн
Шредер
- МБПродюсер
Майкл
Буркс
- УСХудожница
Ули
Симон
- КТХудожник
Колин
Тьюрстон
- ДПМонтажёр
Джонатан
П. Шоу
- ГВКомпозитор
Гаст
Вальтцинг