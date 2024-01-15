Два рыцаря - британец Джордж и мавр Тарик направляются в Европу после крестового похода. Джордж держит путь к королю Эдгару, где надеется найти теплый прием. Он приезжает в драматический момент - исчезла прекрасная принцесса. Вместе с ее высокомерным женихом Джордж отправляется на поиски. Он не догадывается, какие удивительные приключения ждут его.

