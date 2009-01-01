Соломон Кейн (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Фильм «Соломон Кейн» (2009) рассказывает о наемнике, который вынужден отказаться от насилия в рамках сделки с дьяволом. Снято по мотивам фэнтези американского писателя Роберта Говарда.
Английский наемник Соломон Кейн, известный своей жестокостью, сталкивается со жнецом дьявола, пришедшим за его душой. Осознав свою обреченность, Кейн отрекается от насилия и ищет спасения в монастыре. Однако, когда зловещий колдун Малак убивает приютившую его семью и похищает их дочь, Кейн вынужден вновь взяться за оружие. Пытаясь спасти девушку и противостоять силам зла, он проходит путь искупления, сражаясь не только с внешними врагами, но и с собственными внутренними демонами.
Не терпится узнать, какова будет расплата за нарушение сделки с дьяволом? Включайте фильм «Соломон Кейн» — смотреть онлайн мрачное фэнтези можно на нашем видеосервисе Wink.
Соломон Кейн смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания, Франция, Чехия
ЖанрУжасы, Боевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- МДРежиссёр
М.
Дж. Бассетт
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- ИУАктёр
Иэн
Уайт
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актриса
Рейчел
Херд-Вуд
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- ЭКАктриса
Элис
Криге
- МКАктёр
Макензи
Крук
- ЭУАктёр
Энтони
Уилкс
- РРАктёр
Роберт
Расселл
- МДСценарист
М.
Дж. Бассетт
- МБПродюсер
Майкл
Берроу
- ПБПродюсер
Пол
Берроу
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- ДБХудожник
Дэвид
Бакса
- РМХудожник
Рэй
МакНейлл
- ДБХудожник
Джон
Блумфилд
- ДЛОператор
Дан
Лаустсен
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт