Соломон Кейн (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Фильм «Соломон Кейн» (2009) рассказывает о наемнике, который вынужден отказаться от насилия в рамках сделки с дьяволом. Снято по мотивам фэнтези американского писателя Роберта Говарда.



Английский наемник Соломон Кейн, известный своей жестокостью, сталкивается со жнецом дьявола, пришедшим за его душой. Осознав свою обреченность, Кейн отрекается от насилия и ищет спасения в монастыре. Однако, когда зловещий колдун Малак убивает приютившую его семью и похищает их дочь, Кейн вынужден вновь взяться за оружие. Пытаясь спасти девушку и противостоять силам зла, он проходит путь искупления, сражаясь не только с внешними врагами, но и с собственными внутренними демонами.



Не терпится узнать, какова будет расплата за нарушение сделки с дьяволом? Включайте фильм «Соломон Кейн» — смотреть онлайн мрачное фэнтези можно на нашем видеосервисе Wink.



Соломон Кейн смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.