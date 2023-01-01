Биография

Шведский актер, известный под именем Макс фон Сюдов, родился 10.041929 г. К сожалению, 8.03.2020 г. он скончался в возрасте 90 лет в собственном доме в Провансе, что во Франции. У него остались жена и четыре сына. За свою 70-летнюю головокружительную карьеру в американской и европейской киноиндустрии он успел сняться в 150 кинокартинах, а также в целом ряде телесериалов на самых разных языках. Он стал гражданином Франции и последние 10 лет жизни жил в этой стране. Разнообразие в ролях Макса фон Сюдова поражает воображение, начиная от флегматичного главного героя-невротика и заканчивая угрожающими злодеями. Дебютировал в американском кино в роли Иисуса Христа в «Величайшей истории, которую когда-либо рассказывали» (1965 г.), а затем снялся в таких картинах, как «Экзорцист» (1973 г.), «Флэш Гордон» (1980 г.), Дюна (1984 г.). Среди наиболее знаменитых фильмов с Максом фон Сюдовом были «Девственная весна» (1960 г.) и «Сквозь темное стекло» (1961), каждый из которых – лауреат «Оскара» в номинации за лучший фильм на иностранном языке. Еще через 25 лет артист снимается в кинофильме Билле Августа «Пелле-завоеватель» (1987 г.), получившем третье место.