Разочарованный в жизни рыцарь предлагает Смерти сыграть с ним в шахматы. Фильм «Седьмая печать» — захватывающая философская притча, самый известный фильм классика Ингмара Бергмана о поисках смысла человеческого существования и вере в Бога.



Рыцарь Антониус Блок, сопровождаемый оруженосцем Йонсом, вновь оказывается в родной Швеции, потратив десять лет на крестовые походы, смысла в которых ему увидеть так не удалось. Антониуса терзают религиозные сомнения: он не знает, стоит ли верить в Бога и Сатану. Однажды на его пути встает мужчина в черном одеянии с белой маской на лице, который называет себя Смертью. Не готовый покинуть этот мир рыцарь предлагает Мрачному жнецу партию в шахматы, где на кону — его жизнь. Пока идет игра, Антониус и Йонс продолжают свой путь, встречаясь с разными людьми и погружаясь в причудливый мир человеческих страстей. Одна такая встреча — с семьей добрых странствующих артистов — переворачивает представление рыцаря о мире, помогая ответить на терзавший его вопрос.



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