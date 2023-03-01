Седьмая печать (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Разочарованный в жизни рыцарь предлагает Смерти сыграть с ним в шахматы. Фильм «Седьмая печать» — захватывающая философская притча, самый известный фильм классика Ингмара Бергмана о поисках смысла человеческого существования и вере в Бога.
Рыцарь Антониус Блок, сопровождаемый оруженосцем Йонсом, вновь оказывается в родной Швеции, потратив десять лет на крестовые походы, смысла в которых ему увидеть так не удалось. Антониуса терзают религиозные сомнения: он не знает, стоит ли верить в Бога и Сатану. Однажды на его пути встает мужчина в черном одеянии с белой маской на лице, который называет себя Смертью. Не готовый покинуть этот мир рыцарь предлагает Мрачному жнецу партию в шахматы, где на кону — его жизнь. Пока идет игра, Антониус и Йонс продолжают свой путь, встречаясь с разными людьми и погружаясь в причудливый мир человеческих страстей. Одна такая встреча — с семьей добрых странствующих артистов — переворачивает представление рыцаря о мире, помогая ответить на терзавший его вопрос.
Чем закончится игра рыцаря и Смерти, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Седьмая печать» 1957 года онлайн на Wink.
Рейтинг
- ИБРежиссёр
Ингмар
Бергман
- ГБАктёр
Гуннар
Бьёрнстранд
- БЭАктёр
Бенгт
Экерот
- НПАктёр
Нильс
Поппе
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- БААктриса
Биби
Андерссон
- ИГАктриса
Инга
Гилль
- МХАктриса
Мод
Ханссон
- ИЛАктриса
Инга
Ландгре
- ГЛАктриса
Гуннель
Линдблум
- БААктёр
Бертиль
Андерберг
- ИБСценарист
Ингмар
Бергман
- АЭПродюсер
Аллан
Экелунд
- ПАХудожник
Пер
Аксель Лунгрен
- ЛВМонтажёр
Леннарт
Вален
- ГФОператор
Гуннар
Фишер