WinkФильмыСедьмая печатьАктёры и съёмочная группа фильма «Седьмая печать»
Актёры и съёмочная группа фильма «Седьмая печать»
Режиссёры
Актёры
АктёрSquire Jöns
Гуннар БьёрнстрандGunnar Björnstrand
АктёрDeath
Бенгт ЭкеротBengt Ekerot
АктёрJof / Joseph
Нильс ПоппеNils Poppe
АктёрAntonius Block
Макс фон СюдовMax von Sydow
АктрисаMia / Mary - Jof's Wife
Биби АндерссонBibi Andersson
АктрисаLisa - Blacksmith's Wife
Инга ГилльInga Gill
АктрисаWitch
Мод ХанссонMaud Hansson
АктрисаKarin - Block's Wife
Инга ЛандгреInga Landgré
АктрисаGirl
Гуннель ЛиндблумGunnel Lindblom
АктёрRaval