Wink
Фильмы
Седьмая печать
Актёры и съёмочная группа фильма «Седьмая печать»

Актёры и съёмочная группа фильма «Седьмая печать»

Режиссёры

Ингмар Бергман

Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Режиссёр

Актёры

Гуннар Бьёрнстранд

Гуннар Бьёрнстранд

Gunnar Björnstrand
АктёрSquire Jöns
Бенгт Экерот

Бенгт Экерот

Bengt Ekerot
АктёрDeath
Нильс Поппе

Нильс Поппе

Nils Poppe
АктёрJof / Joseph
Макс фон Сюдов

Макс фон Сюдов

Max von Sydow
АктёрAntonius Block
Биби Андерссон

Биби Андерссон

Bibi Andersson
АктрисаMia / Mary - Jof's Wife
Инга Гилль

Инга Гилль

Inga Gill
АктрисаLisa - Blacksmith's Wife
Мод Ханссон

Мод Ханссон

Maud Hansson
АктрисаWitch
Инга Ландгре

Инга Ландгре

Inga Landgré
АктрисаKarin - Block's Wife
Гуннель Линдблум

Гуннель Линдблум

Gunnel Lindblom
АктрисаGirl
Бертиль Андерберг

Бертиль Андерберг

Bertil Anderberg
АктёрRaval

Сценаристы

Ингмар Бергман

Ингмар Бергман

Ingmar Bergman
Сценарист

Продюсеры

Аллан Экелунд

Аллан Экелунд

Allan Ekelund
Продюсер

Художники

Пер Аксель Лунгрен

Пер Аксель Лунгрен

P.A. Lundgren
Художник

Монтажёры

Леннарт Вален

Леннарт Вален

Lennart Wallén
Монтажёр

Операторы

Гуннар Фишер

Гуннар Фишер

Gunnar Fischer
Оператор