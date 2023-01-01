Биография

Джоанна Ламли — британская актриса, фотомодель, продюсер, режиссер. Родилась в городе Сринагар 1 мая 1946 года. Родилась в Британской Индии, в 8 лет переехала в Англию. Посещала Монастырскую школу Святой Марии Холмхерст в пригороде Гастингса. Была принята в Женский пансион Люси Клейтон в Лондоне. Джоанна Ламли дебютировала на телевидении, снималась в эпизодах английских сериалов «10 отдел скорой помощи», «Улица коронации», «Театр комедии». Сыграла небольшую роль девушки Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе Ее Величества». Впоследствии много снималась для британского телевидения, играла в телепроектах «Два Ронни», «Призрак в Монте Карло», «Розанна». Наибольшую популярность принесла роль в телесериале «Красиво жить не запретишь». За нее дважды становилась лауреатом премии BAFTA. Снималась в картинах «Невинная ложь», «Алиса в стране чудес», «Смерть в Голливуде», «Евротур», «Волк с Уолл-стрит», популярных сериалах «Мисс Марпл», «Льюис», «Любовницы», «Уэнсдэй». Является режиссером сериала «Хлопушки», продюсировала драму «Кейзэлеты». Озвучивала мультфильмы «Забытые игрушки», «Волшебное приключение», «Труп невесты», «Приключения Паддингтона 2».