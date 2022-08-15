Певица на всю голову (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Романтическая комедия о фондовой менеджерке, которая бросает свою карьеру ради оперы, переезжает в деревню к проблемной преподавательнице вокала и влюбляется в своего конкурента в соревновании певцов. У Милли хорошая работа в лондонской инвестиционной компании, большая зарплата, дорогая машина и свой дом. Но все ее мечты – об опере. Поэтому Милли принимает радикальное решение – пойти учиться академическому вокалу и поучаствовать в национальном оперном конкурсе. Для этого она едет в маленькую деревню, где живет «сумасшедшая дива» Мэган Джоффри-Бишоп, жестокая и безжалостная преподавательница, у которой, кроме Милли, есть только один ученик – Макс, тоже мечтающий выиграть конкурс. Узнайте, как их вражда перерастет в куда более теплые чувства, посмотрев онлайн фильм «Певица на всю голову» на Wink.
Рейтинг
- БЛРежиссёр
Бен
Луин
- КБАктриса
Кристина
Беннингтон
- Актриса
Даниэль
Макдональд
- ШЛАктёр
Шазад
Латиф
- МВАктёр
Марк
Вайнман
- ВПАктриса
Вики
Пеппердин
- ХСАктёр
Хью
Скиннер
- Актриса
Джоанна
Ламли
- ГЛАктёр
Гари
Льюис
- ИХАктёр
Иэн
Ханмор
- СКАктёр
Санджив
Коли
- БЛСценарист
Бен
Луин
- ЧХПродюсер
Чарльз
Ханна
- ДЛПродюсер
Джуди
Левайн
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- КМХудожница
Кэрол
Миллер
- ПКМонтажёр
Питер
Кэрродэс
- ЦСКомпозитор
Цезары
Скубишевски