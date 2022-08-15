Романтическая комедия о фондовой менеджерке, которая бросает свою карьеру ради оперы, переезжает в деревню к проблемной преподавательнице вокала и влюбляется в своего конкурента в соревновании певцов. У Милли хорошая работа в лондонской инвестиционной компании, большая зарплата, дорогая машина и свой дом. Но все ее мечты – об опере. Поэтому Милли принимает радикальное решение – пойти учиться академическому вокалу и поучаствовать в национальном оперном конкурсе. Для этого она едет в маленькую деревню, где живет «сумасшедшая дива» Мэган Джоффри-Бишоп, жестокая и безжалостная преподавательница, у которой, кроме Милли, есть только один ученик – Макс, тоже мечтающий выиграть конкурс. Узнайте, как их вражда перерастет в куда более теплые чувства, посмотрев онлайн фильм «Певица на всю голову» на Wink.

