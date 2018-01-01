Wink
Певица на всю голову
Актёры и съёмочная группа фильма «Певица на всю голову»

Режиссёры

Бен Луин

Ben Lewin
Режиссёр

Актёры

Кристина Беннингтон

Christina Bennington
АктрисаJuliet
Даниэль Макдональд

Danielle Macdonald
АктрисаMillie Cantwell
Шазад Латиф

Shazad Latif
АктёрCharlie
Марк Вайнман

Mark Weinman
АктёрVictor
Вики Пеппердин

Vicki Pepperdine
АктрисаPatricia
Хью Скиннер

Hugh Skinner
АктёрMax Thistlewaite
Джоанна Ламли

Joanna Lumley
АктрисаMeghan Geoffrey-Bishop
Гари Льюис

Gary Lewis
АктёрRamsay
Иэн Ханмор

Ian Hanmore
АктёрPatrick
Санджив Коли

Sanjeev Kohli
АктёрJimi

Сценаристы

Бен Луин

Ben Lewin
Сценарист

Продюсеры

Чарльз Ханна

Charles Hannah
Продюсер
Джуди Левайн

Judi Levine
Продюсер

Актёры дубляжа

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа
Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Егор Жирнов

Актёр дубляжа

Художники

Кэрол Миллер

Carole Millar
Художница

Монтажёры

Питер Кэрродэс

Peter Carrodus
Монтажёр

Композиторы

Цезары Скубишевски

Cezary Skubiszewski
Композитор