Эдриан Лестер

Биография

Адриан Лестер — один из самых узнаваемых зарубежных деятелей кино, актер, офицер Ордена Британской империи. Родился в городе Бирмингем в семье иммигрантов с Ямайки 14 августа 1968 года. Благодаря католическому воспитанию в семье девятилетний Адриан пел в церковном хоре, а с четырнадцати лет увлекся театром и был принят в труппу молодежного театра Бирмингема. Такое начало творческой карьеры сформировало будущего актера, режиссера и сценариста. Микки Брикс в сериале «Виртуозы» 2004 года стал первой ролью Адриана Лестера и принес ему мировую известность. Но дебют молодого актера состоялся гораздо раньше в британском сериале «Чисто английское убийство» 1984 года. Дальше следовали роли разного плана в телесериалах. В полнометражные фильмы Адриан Лестер приглашается с 1996 года: первым стал фильм «Компания» в роли Билла. Драмы «Бесплатные туфельки» и «Послезавтра» начала 2000-х стали показали актера во всем многообразии таланта. Снялся более чем в 50 лентах.