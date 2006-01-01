Как вам это понравится (фильм, 2006) смотреть онлайн
6.52006, As You Like It
Драма, Мелодрама121 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Творчество Шекспира никогда не теряет своей актуальности. Экранизация «Как вам это понравится» лишнее тому подтверждение. В некой французской провинции при дворе остается дочь бывшего герцога Розалинда, которая влюбляется в молодого аристократа Орландо. Главным героям придется пройти немало испытаний, чтобы быть вместе...
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СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.1 IMDb