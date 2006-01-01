Как вам это понравится (фильм, 2006) смотреть онлайн

Творчество Шекспира никогда не теряет своей актуальности. Экранизация «Как вам это понравится» лишнее тому подтверждение. В некой французской провинции при дворе остается дочь бывшего герцога Розалинда, которая влюбляется в молодого аристократа Орландо. Главным героям придется пройти немало испытаний, чтобы быть вместе...

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