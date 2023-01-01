Биография

Кеннет Брана – актер театра, кино, теле- и кинопродюсер, автор сценариев и кинорежиссер, родился 10 декабря 1960 года. Пять раз номинировался на «Оскар», 4 раза – на «Золотой Глобус», лауреат ТВ-премии «Эмми», обладатель многочисленных титулов Британской киноакадемии. Наиболее известен главными ролями в многочисленных экранизациях Шекспира. Ирландец по происхождению, самостоятельно вывел у себя остатки северного акцента еще в школьные годы, чтобы не быть объектом издевательств одноклассников. В школе попробовал себя в любительских постановках и в 18 лет прошел конкурс в британскую Королевскую академию драмы, которую закончил с золотой медалью. В 1981 году, сразу после выпуска, впервые снимается для телеэкранов в коротком сериале «Мебери», затем продолжает карьеру на ТВ и вступает в труппу Королевского национального театра. Самые известные фильмы Кеннета Брана – «Много шума из ничего», «Генрих V» – поставлены по мотивам пьес Уильяма Шекспира. Также мировая аудитория любит его за роль нарциссичного волшебника Златопуста Локонса в фильме «Гарри Поттер и Тайная Комната» и гениального сыщика Пуаро в «Убийстве в Восточном экспрессе» 2017 года, к которому уже запланировано продолжение на большом экране.