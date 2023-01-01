Биография

Ромола Гарай — британская актриса, сценаристка, режиссер и продюсер. Двукратная номинантка на премию «Золотой глобус». Родилась в Гонконге 6 августа 1982 года. Ромола отучилась в частной британской школе, после чего поступила в лондонский университет по направлению «английская литература». Будущая актриса любила играть в школьных спектаклях, в результате чего попала в Национальный молодежный театр. В 2020 году Гарай дебютировала в качестве режиссера хоррора «Амулет», который высоко оценила западная пресса. Впервые на экране Ромола Гарай появилась в музыкальной комедии 2000 года «Последняя из блондинок-красоток», где она сыграла молодую версию персонажа Джуди Денч. Позже актриса отметилась ролями второго плана в таких фильмах, как «…А в душе я танцую», «Искупление», «Суфражистка» и других.