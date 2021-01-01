Уховертка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сюрреалистичный и мрачный артхаус о девочке, у которой вместо зубов льдинки, и ее опекуне. Фильм сняла Люсиль Хадзихалилович, сценаристка «Входа в пустоту» и жена Гаспара Ноэ.
Альберт должен присматривать за юной Мией, у которой стоят ледяные зубные протезы, требующие замены несколько раз в день. Девочка никогда не выходит, но однажды загадочный человек, ежедневно проверяющий по телефону, как у нее идут дела, поручает Альберту подготовить Мию к переезду.
Драматический триллер «Уховертка» 2021 года доступен онлайн на сервисе Wink.
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция, Бельгия
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Драмы
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЛХРежиссёр
Люсиль
Хадзихалилович
- ПХАктёр
Пол
Хилтон
- РХАктриса
Романа
Хемеларс
- Актриса
Ромола
Гарай
- АЛАктёр
Алекс
Лоутер
- ПвАктёр
Петер
ван ден Бегин
- АРАктриса
Анастасия
Робин
- МПАктёр
Михаэль
Пас
- ИдАктриса
Изабель
де Гертог
- МБАктриса
Мари
Бос
- ЛХСценарист
Люсиль
Хадзихалилович
- БКСценарист
Брайан
Кэтлинг
- ЖдПродюсер
Жан
де Форет
- ЭСПродюсер
Эндрю
Старк
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фомичева
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ГПАктёр дубляжа
Глеб
Петров
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- НБКомпозитор
Николас
Бекер
- УЭКомпозитор
Уоррен
Эллис