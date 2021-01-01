Уховертка (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сюрреалистичный и мрачный артхаус о девочке, у которой вместо зубов льдинки, и ее опекуне. Фильм сняла Люсиль Хадзихалилович, сценаристка «Входа в пустоту» и жена Гаспара Ноэ.



Альберт должен присматривать за юной Мией, у которой стоят ледяные зубные протезы, требующие замены несколько раз в день. Девочка никогда не выходит, но однажды загадочный человек, ежедневно проверяющий по телефону, как у нее идут дела, поручает Альберту подготовить Мию к переезду.



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