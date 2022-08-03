Ангел (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Британская драма «Ангел» — фильм о взлете и падении женщины, слишком уверовавшей в силу мечты.
Юная провинциалка Анжела Деверелл мечтает вырваться из бедности и пишет романы. Ее пылкая фантазия и дерзость приносят успех: книги становятся бестселлерами, а сама Анжела превращается в литературную звезду. Она покупает поместье, живет как героиня своих произведений и влюбляется в художника Эсми. Но реальный мир оказывается куда сложнее выдуманного: слава и успех — не гарантия личного счастья.
Смотреть фильм «Ангел» стоит хотя бы для того, чтобы увидеть, как режиссер Франсуа Озон скрупулезно воссоздает атмосферу Англии начала XX века. Роскошные костюмы и изысканные интерьеры — все это лишь подчеркивают искусственность мира, созданного героиней. Но картина Озона — не просто биография вымышленной писательницы, а рассуждения о цене славы и о том, что происходит, когда мечта становится единственной реальностью.
СтранаБельгия, Великобритания, Франция
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
- Режиссёр
Франсуа
Озон
- Актриса
Ромола
Гарай
- Актёр
Сэм
Нил
- Актриса
Люси
Расселл
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- Актриса
Шарлотта
Рэмплинг
- ЖТАктриса
Жаклин
Тонг
- ДДАктриса
Джанин
Дувицкий
- КБАктёр
Кристофер
Бенжамин
- ТДАктёр
Том
Джорджсон
- СВАктёр
Саймон
Вудс
- Сценарист
Франсуа
Озон
- МКСценарист
Мартин
Кримп
- ЭТСценарист
Элизабет
Тейлор
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- КГПродюсер
Кристофер
Гранье-Деферр
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ПШХудожница
Паскалин
Шаванн
- ДЛОператор
Дени
Ленуар
- ФРКомпозитор
Филипп
Ромби