Ангел (фильм, 2007) смотреть онлайн бесплатно

Британская драма «Ангел» — фильм о взлете и падении женщины, слишком уверовавшей в силу мечты.



Юная провинциалка Анжела Деверелл мечтает вырваться из бедности и пишет романы. Ее пылкая фантазия и дерзость приносят успех: книги становятся бестселлерами, а сама Анжела превращается в литературную звезду. Она покупает поместье, живет как героиня своих произведений и влюбляется в художника Эсми. Но реальный мир оказывается куда сложнее выдуманного: слава и успех — не гарантия личного счастья.



Смотреть фильм «Ангел» стоит хотя бы для того, чтобы увидеть, как режиссер Франсуа Озон скрупулезно воссоздает атмосферу Англии начала XX века. Роскошные костюмы и изысканные интерьеры — все это лишь подчеркивают искусственность мира, созданного героиней. Но картина Озона — не просто биография вымышленной писательницы, а рассуждения о цене славы и о том, что происходит, когда мечта становится единственной реальностью.

