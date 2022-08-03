Фильм «Искупление» – это романтическая драма, снятая режиссером Джо Райтом в 2007 году при участии актеров: Джеймса МакЭвоя, Киры Найтли, Сиршы Ронан, Ромолы Гарай, Ванессы Редгрейв, Гарриет Уолтер, Бенедикта Камбербэтча и многих других. 1935 год. Брайони Таллис, младшая дочь в одной из состоятельных английских семей, пишет пьесу, которую хочет поставить по случаю приезда домой своего старшего брата Леона. Однако, ее кузены - близнецы Пьеро и Джексон, которые гостят у семейства Таллис вместе со своей сестрой Лолой, отказываются участвовать в постановке, потому что им скучно и они предпочитают поплавать в жаркий летний день. Между старшей дочерью семьи Таллис по имени Сесилия и сыном прислуги Робби, вспыхивает роман, и Брайони невольно становится свидетелем нескольких страстных сцен, которые произошли между ними. Когда приезжает Леон, он привозит с собой своего друга — шоколадного миллионера Пола Маршала, и по случаю их приезда Таллисы организуют торжественный ужин, куда приглашен и Робби. Однако в разгар ужина оказывается, что близнецы пропали, и все отправляются на их поиски. В парке, недалеко от дома, Брайони находит Лолу, которая говорит что на нее напали, но, в темноте, она не разглядела кто это был. Брайони с уверенностью говорит, что это был Робби и дает показания полиции. Робби арестован и отправлен в тюрьму, а Сесилия отказывается верить, что это он совершил изнасилование. Как дальше будут развиваться трагические события кино «Atonement» вы узнаете, если решите смотреть эту драму от начала и до конца. Фильм «Искупление» раскрывает зрителю отношения между разлученными влюбленными и между двумя сестрами, одна из которых стала причиной несчастий другой. Фильм был номинирован на различные престижные награды, в том числе получил 7 номинаций на премию «Оскар», но выиграл только одну из них — за лучшую музыку. Посмотреть фото со съемочной площадки, послушать саундтрек к «Искуплению», а также посмотреть сам фильм, вы можете онлайн бесплатно в сети интернет.

