Биография

Джо Райт – режиссер из Англии. Родился в Большом Лондоне 25 августа 1972 года. Еще ребенком он увлекался разными направлениями в искусстве, в частности живописью. Был регулярным посетителем драматического кружка. Молодой человек осваивал сценическое мастерство в театральной школе под руководством Анны Скер. После школы будущий Джо стал слушателем в колледже искусств Camberwel, по окончании которого получил степень в направлении изобразительного искусства и кино. В год выпуска Райт получил стипендиальное вознаграждение для съемки короткометражного фильма для ВВС. За эту работу молодой человек был несколько раз награжден. Его первый фильм – мини-сериал «Nature Boy». Следующие сериалы Джо Райта: сериалы «Телесное повреждения» и «Последний король». С 2005 года Джо перестал снимать сериалы и ушел в большое кино. За время своей карьеры в киноиндустрии Райт снял несколько фильмов, 6 из которых были удостоены престижных наград: имени Александра Корды фильм «Гордость и предубеждение», короткометражка «Хлопок крокодила», BAFTA, «Золотой глобус», фестиваль в Венеции, «Золотой лев» (фильм «Искупление»). Другие фильмы Джо Райта: «Солист», «Ханна. Совершенное оружие», Анна Каренина, «Пэн: путешествие в Нетландию, «Темные времена», «Конец», «Женщина в окне».