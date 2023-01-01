Биография

Бенедикт Камбербэтч — британский актер. Родился в Лондоне, Великобритания, 19 июля 1976 года. Бенедикт родился в семье актера Тимоти Карлтона и актрисы Ванды Вентем. Он учился в школе, где поощрялось творческое развитие учащихся. Со средней школы Бенедикт декламировал поэзию и играл в школьном театре (в том числе в постановках сюжетов из классической английской поэзии). Получил образование Манчестерского университета в области актерского мастерства. После завершения учебы продолжил постигать театральное искусство в Лондонской академии. Первые кинематографические роли получал в телесериалах в ранних нулевых в качестве приглашенной звезды театра, затем получил громкое признание за главную роль в фильме «Хокинг». Самыми громкими работами Бенедикта Камбербэтча в кино стали роли в проектах от киновселенной Marvel («Доктор Стрэндж», «Мстители: война бесконечности»), «Игры шпионов» и другие.