Игры шпионов (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Бенедикт Камбербэтч во вдохновленном реальными событиями шпионском триллере о бизнесмене, которого наняли британские и американские спецслужбы для работы в Советском Союзе. 60-е годы XX века. Холодная война в самом разгаре. С ЦРУ и МИ-6 связывается Олег Пеньковский, работающий в советской военной разведке. Его беспокоит растущее напряжение между СССР и западными странами, поэтому он готов передать секретные сведения о ядерном потенциале своей страны. Но для того, чтобы вывезти эту информацию из Москвы, нужен кто-то, кого не будет подозревать КГБ. Спецслужбы решают доверить эту работу Гревиллу Винну, обычному продавцу инженерного оборудования, который сможет без лишнего шума пересечь границу. Это задание вскоре превращается в целую серию миссий, во время которых между Винном и Пеньковским завязывается дружба. О непростой жизни случайного разведчика расскажет фильм «Игры шпионов» (2020) — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Драма, Детектив, Триллер
КачествоFull HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Доминик
Кук
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- МНАктёр
Мераб
Нинидзе
- РБАктриса
Рэйчел
Броснахэн
- Актриса
Джесси
Бакли
- ВЧАктёр
Владимир
Чуприков
- ДШАктёр
Джеймс
Шофилд
- ФХАктёр
Фред
Хэйг
- ЭПАктриса
Эмма
Пензина
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Антон
Лессер
- ТОСценарист
Том
О’Коннор
- АЭПродюсер
Адам
Экланд
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- ШБОператор
Шон
Боббитт