Игры шпионов (фильм, 2020) смотреть онлайн

Бенедикт Камбербэтч во вдохновленном реальными событиями шпионском триллере о бизнесмене, которого наняли британские и американские спецслужбы для работы в Советском Союзе. 60-е годы XX века. Холодная война в самом разгаре. С ЦРУ и МИ-6 связывается Олег Пеньковский, работающий в советской военной разведке. Его беспокоит растущее напряжение между СССР и западными странами, поэтому он готов передать секретные сведения о ядерном потенциале своей страны. Но для того, чтобы вывезти эту информацию из Москвы, нужен кто-то, кого не будет подозревать КГБ. Спецслужбы решают доверить эту работу Гревиллу Винну, обычному продавцу инженерного оборудования, который сможет без лишнего шума пересечь границу. Это задание вскоре превращается в целую серию миссий, во время которых между Винном и Пеньковским завязывается дружба. О непростой жизни случайного разведчика расскажет фильм «Игры шпионов» (2020) — смотреть его онлайн в хорошем качестве можно на Wink.

