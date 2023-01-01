Биография

Джесси Бакли — ирландская актриса. Лауреат Каннского кинофестиваля. Награждена премиями Британского независимого кино, Ассоциации голливудских кинокритиков и премией Лоуренса Оливье. Родилась в Килларни 28 декабря 1989 года. Мама Джесси была педагогом по вокалу. Девочка училась петь и играть на разных инструментах в Королевской ирландской академии музыки и участвовала в школьных спектаклях. Победив в творческом конкурсе, Джесси решила поступить в театральный вуз в Лондоне. Этого сделать не удалось, и она отправилась покорять телевидение на шоу талантов. Заняв второе место, Джесси начала выступать на различных площадках и получать роли в театральных постановках, в том числе музыкальных. С 2010 года Бакли снимается в фильмах и сериалах. Постепенно ей удалось добиться практически непрерывного съемочного процесса и заслужить признание зрителей и кинокритиков. Джесси Бакли сыграла в 47 картинах в жанрах драмы, мелодрамы, короткометражки. Актриса известна по ролям в сериалах «Молодой Морс», «Фарго», «Война и Мир», «Табу», «Чернобыль» и фильмах «Буря», «Зимняя сказка», «Зверь», «Дикая Роза», «Джуди», «Игры шпионов», «Незнакомая дочь», «Мисс Плохое поведение», «NT: Ромео & Джульетта», «Злобные маленькие письма».