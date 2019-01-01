Джуди (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Зимой 1968 года Джуди Гарленд приезжает в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе «The Talk of the Town». После славы «Волшебника страны Оз» прошло 30 лет, но если и ослаб голос Джуди, характер и воля к жизни только окрепли. Х�отя за плечами легендарной артистки уже четыре развода, она ещё не потеряла веру в романтику и готова встречаться с молодым мужчиной.
И всё же Джуди хрупкая. После работы в течение 45 лет из её 47 она истощена, её преследуют воспоминания о погубленном Голливудом детстве. Она хочет вернуться домой к детям. Джуди не знает, хватит ли у неё сил идти дальше, и не подозревает, что шоу в Лондоне может стать для неё последним.
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СтранаВеликобритания, Франция, США
ЖанрДрамы, Мелодрамы
КачествоFull HD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
- РГРежиссёр
Руперт
Гулд
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Финн
Уиттрок
- Актриса
Джесси
Бакли
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- РКАктёр
Ричард
Кордери
- РПАктёр
Ройс
Пирресон
- ДШАктриса
Дарси
Шоу
- ЭНАктёр
Энди
Найман
- ДСАктёр
Дэниэл
Серкера
- ТЭСценарист
Том
Эдж
- ПКСценарист
Питер
Куилтер
- РГПродюсер
Роуз
Гарнетт
- ЭГПродюсер
Эл�лис
Гудман
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ЯТХудожница
Яни
Темиме
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред