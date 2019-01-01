Джуди
Wink
Фильмы
Джуди
8.52019, Judy
Драмы, Мелодрамы113 мин16+

Джуди (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Зимой 1968 года Джуди Гарленд приезжает в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе «The Talk of the Town». После славы «Волшебника страны Оз» прошло 30 лет, но если и ослаб голос Джуди, характер и воля к жизни только окрепли. Хотя за плечами легендарной артистки уже четыре развода, она ещё не потеряла веру в романтику и готова встречаться с молодым мужчиной.

И всё же Джуди хрупкая. После работы в течение 45 лет из её 47 она истощена, её преследуют воспоминания о погубленном Голливудом детстве. Она хочет вернуться домой к детям. Джуди не знает, хватит ли у неё сил идти дальше, и не подозревает, что шоу в Лондоне может стать для неё последним.

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Страна
Великобритания, Франция, США
Жанр
Драмы, Мелодрамы
Качество
Full HD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джуди»