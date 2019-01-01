Джуди (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Зимой 1968 года Джуди Гарленд приезжает в Лондон, чтобы дать серию концертов в клубе «The Talk of the Town». После славы «Волшебника страны Оз» прошло 30 лет, но если и ослаб голос Джуди, характер и воля к жизни только окрепли. Х�отя за плечами легендарной артистки уже четыре развода, она ещё не потеряла веру в романтику и готова встречаться с молодым мужчиной.



И всё же Джуди хрупкая. После работы в течение 45 лет из её 47 она истощена, её преследуют воспоминания о погубленном Голливудом детстве. Она хочет вернуться домой к детям. Джуди не знает, хватит ли у неё сил идти дальше, и не подозревает, что шоу в Лондоне может стать для неё последним.



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