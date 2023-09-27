Биография

Майкл Гэмбон — британский актер. Номинант на премию «Золотой глобус». Родился в Дублине 19 октября 1940 года. Будущий артист получил квалификацию инженера-техника и несколько лет проработал в этом качестве. Однако любовь к драматическому искусству не давала покоя юному Майклу, и однажды он отправил целиком выдуманное профессиональное резюме известному театральному импресарио. Тот не заметил подвоха и пригласил Гэмбона в свой театр. Несомненный талант Майкла произвел впечатление на публику и критиков, и вскоре актер, не имевший профессиональной подготовки, играл в постановках шекспировских пьес на самых престижных сценах Великобритании. Регулярно сниматься в кино и на телевидении Майкл Гэмбон стал после того, как ему исполнилось 40 лет. Список фильмов кинодеятеля включает такие известные ленты, как «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Сонная лощина» и «Свой человек». Актер смог заменить Ричарда Харриса, первого исполнителя роли Альбуса Дамблдора, после того как тот неожиданно скончался.